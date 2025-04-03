Эксперт раскрыла преимущества организованных туров

Поездка обходится дешевле при путешествиях в группе за счет скидок на экскурсии, питание и трансфер. Кроме того, в этом случае туристам чаще доступен переводчик, а все сложности с документами берет на себя организатор.
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