Константинов: СВО позволит поставить точку в агрессии Запада

Владимир Константинов, глава парламента республики Крым, прокомментировал тот факт, что специалисты из Соединенных Штатов Америки и Великобритании координировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, назвав это агрессией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии