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Захарова: Меры против зерна из РФ усугубят ситуацию с продовольствием в мире

Захарова: Меры против зерна из РФ усугубят ситуацию с продовольствием в мире

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова обрушилась с критикой на рассказ руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о старте ведения работы над ограничительными мерами, которые коснутся сбываемой Минском и Москвой агропродукции.

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