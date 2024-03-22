Захарова: Меры против зерна из РФ усугубят ситуацию с продовольствием в мире

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова обрушилась с критикой на рассказ руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о старте ведения работы над ограничительными мерами, которые коснутся сбываемой Минском и Москвой агропродукции.