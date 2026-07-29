«Извините, ошиблись»: Киев просит прощения у Ирана за атаку судна в Каспийском море Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор с министром иностранных дел Ирана и заявил, что «Украина никогда не имела цели наносить удары по гражданским судам или людям».