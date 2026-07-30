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Газета Коммуна

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Где в Воронеже отключат горячую воду: график на август 2026

В Воронеже продолжается сезон плановых отключений горячего водоснабжения. В этот период проводят плановый ремонт или замену водопроводных труб, а также проверку магистралей под высоким давлением, чтобы выявить слабые места и устранить их до наступления аварийной ситуации.

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