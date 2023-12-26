Мечты сбываются! Жители отдаленных населенных пунктов Приморья получили скоростной интернет

Реклама:«ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 erid:LdtCKSiXt Общественная инициатива жителей малых населенных пунктов Приморского края получила развитие: в их домах появился скоростной оптический интернет от «Ростелекома».
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