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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Кутовой: «Не думаю о возобновлении карьеры. Пробую себя в новых ролях, уже поставил больше восьми программ для фигуристов»

Кутовой – серебряный призер финала Кубка России и Мемориала Панина‑Коломенкина. В июне этого года 18-летний фигурист приостановил спортивную карьеру.

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