"Россия может купить всю Северную Корею и сделать себе из неё "Милитарилэнд". На Западе только начали понимать, какой союз они сами создали

Комментарии излишни. Фото РИА Сегодня 3,3K прочитали Новость о том, что Россия и КНДР не просто подписали всеобъемлющий стратегический Договор о помощи, но и однозначно объявили о взаимной поддержке в случае агрессии со стороны третьих стран, похоже, вывел из некого высокомерного состояния весь западный политический истеблишмент.