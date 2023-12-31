Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Новым годом. «2024 год объявлен в России Годом семьи, что придает особый символизм, ведь Новый год – прежде всего семейный праздник», — говорится в поздравлении.
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