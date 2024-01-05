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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Аризоны» и стал 2-й звездой матча

«Айлендерс» обыграли «Аризону» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  В 23 матчах в этом сезоне у Сорокина 12 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10.

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