Конунг Ингвар Купить книгу сейчас - затратно. Это - не один десяток яиц или пара-тройка килограммов мяса.
Кто и зачем печатает сорокиных, яхиных, улицких и на какие деньги
Комментарии
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Ведищева Елена
а надо было бы почитать хоть что-нибудь - глядишь, и кругозор бы расширился
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12 час.
Ilya Biryukov
Это с чьих слов? Или сама документы видела? Куда он перечисляет? В России онкология бесплатна, чтоб вы знали.
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12 час.
Миша Потапов
Издайте мои стихи. Стихи. ру, Потапов Михаил 5.
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6 час.
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