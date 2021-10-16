Министерства транспорта и внутренних дел дали определение электросамокату

Поправки к правилам дорожного движения (ПДД) с определением средств индивидуальной мобильности (СИМ) подготовили МВД РФ и министерство транспорта России, сообщает 16 октября РИА Новости, ссылаясь на проект постановления правительства РФ, находящийся в его распоряжении.