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Министерства транспорта и внутренних дел дали определение электросамокату

Министерства транспорта и внутренних дел дали определение электросамокату

Поправки к правилам дорожного движения (ПДД) с определением средств индивидуальной мобильности (СИМ) подготовили МВД РФ и министерство транспорта России, сообщает 16 октября РИА Новости, ссылаясь на проект постановления правительства РФ, находящийся в его распоряжении.

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