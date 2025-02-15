НТВ: член жюри Хомчик запретила бойцу СВО Цареву спеть на Грушинском фестивале

Советская и российская исполнительница, постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни Галина Хомчик запретила участнику специальной военной операции Виталию Цареву спеть песню композитора Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа".
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