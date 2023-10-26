Эффект неожиданности и химическое оружие: стали известны детали плана наземной операции Израиля в секторе Газа

ГАЗА (ИА Реалист). Палестинские группы сопротивления ожидают, что Израиль попытается заполнить туннели ХАМАС нервнопаралитическим газом и использовать химическим оружие под наблюдением американского отряда «Дельта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии