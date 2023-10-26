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Эффект неожиданности и химическое оружие: стали известны детали плана наземной операции Израиля в секторе Газа

Эффект неожиданности и химическое оружие: стали известны детали плана наземной операции Израиля в секторе Газа

ГАЗА (ИА Реалист). Палестинские группы сопротивления ожидают, что Израиль попытается заполнить туннели ХАМАС нервнопаралитическим газом и использовать химическим оружие под наблюдением американского отряда «Дельта».

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