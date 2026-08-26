В Рязани 50-летнего мужчину задержали за кражи велосипедов

С заявлением о пропаже велосипедов к полицейским обратились двое рязанцев. 60-летний мужчина оставил велосипед в Лесопарке и закрепил его противоугонным тросом, однако впоследствии он не обнаружил на месте транспорт.
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