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Индия отказывается от нефти из России, но вскоре будет покупать ее все больше

Индия отказывается от нефти из России, но вскоре будет покупать ее все больше

Правительство Индии охвачено противоречивыми и взаимоисключающими идеями. Следуя новым тенденциями в мировой повестке, азиатский гигант, тем не менее, хочет продолжать ту линию, которая вывела его из многолетнего статуса развивающейся державы и сделала сверхдержавой мирового значения.

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