ВСУ получили шанс под Красным Лиманом. Новые «Искандеры» атаковали Украину. «Герани» смогут бесперебойно бить по Киеву — Сводка с фронта 27 августа

В последние дни заметно незначительное снижение интенсивности ударов ВСУ. В последние дни количество дронов не превышает 350, что в сравнении с почти месяцем запусков на 450-500 беспилотников показательно.
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