Исследование: 85% предприятий малого и среднего бизнеса испытывают дефицит кадров

Как компании борются с дефицитом кадров и поможет ли им автоматизация?Для 85% предприятий малого и среднего бизнеса проблема дефицита кадров — главный барьер для развития бизнеса в наступившем году, говорится в совместном исследовании профильного Содружества производственников «Цех» и IT-компании «Первый бит».