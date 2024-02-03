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Исследование: 85% предприятий малого и среднего бизнеса испытывают дефицит кадров

Исследование: 85% предприятий малого и среднего бизнеса испытывают дефицит кадров

Как компании борются с дефицитом кадров и поможет ли им автоматизация?Для 85% предприятий малого и среднего бизнеса проблема дефицита кадров — главный барьер для развития бизнеса в наступившем году, говорится в совместном исследовании профильного Содружества производственников «Цех» и IT-компании «Первый бит».

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