Киев захотел модернизировать Минские соглашения при посредничестве США

Киев хочет обсуждать и модернизировать Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, при посредничестве США, сообщил в пятницу, 9 июля, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.