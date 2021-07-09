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Киев захотел модернизировать Минские соглашения при посредничестве США

Киев захотел модернизировать Минские соглашения при посредничестве США

Киев хочет обсуждать и модернизировать Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, при посредничестве США, сообщил в пятницу, 9 июля, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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