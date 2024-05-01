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Светлана Чимрова: «Когда увидела условия допуска на Олимпийские игры, знала, что я на них не поеду»

«Я не отбираюсь на Олимпийские игры, и вообще о них больше речи не идет, я о них не думаю. Я изначально, когда увидела условия на Олимпийские игры, знала, что я на них не поеду.

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