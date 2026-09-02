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Царьград

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Анастасия Ракова: Более 20 тыс. посетили «Ночь в поликлинике»

Анастасия Ракова: Более 20 тыс. посетили «Ночь в поликлинике»

В Москве 22 и 29 августа прошли акции «Ночь в поликлинике», собравшие более 20 тыс. человек. События проходили в 10 поликлиниках и включали медицинскую и культурную программы.

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