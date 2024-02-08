США втянули Эквадор в свою украинскую авантюру. Президент южноамериканской страны Даниэль Нобоа вопреки официальным российско-эквадорским договорённостям, сообщил что намерен отдать США "старую" военную технику российского производства, назвав её "металлоломом".
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