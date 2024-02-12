Москвичей и гостей столицы приглашают на мастер-классы в дни празднования Китайского Нового Года

Батлы шеф-поваров, мастерская китайских традиций, китайские национальные игры на свежем воздухе, настольные игры и мастерская творчества и каллиграфии: Правительство столицы подготовило для москвичей и гостей города уникальную программу.
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