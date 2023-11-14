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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузма просил Ансельда воспользоваться тренерским челленджем, «Торонто» реализовал владение 5 на 4

Кузма просил Ансельда воспользоваться тренерским челленджем, «Торонто» реализовал владение 5 на 4

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма оставил команду в меньшинстве во время владения «Торонто» в четвертой четверти.

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