ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бесприданницы с 6 классами образования. Откуда столько аплобма у современных девчат?

Бесприданницы с 6 классами образования. Откуда столько аплобма у современных девчат?

Попался пост молодой девушки о том, что она, без сомнения, выйдет замуж за военнослужащего Президентского полка.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя F I
F I

Совет искать среди тех, кто хорошо учится, и среди тех, кто занят делом, так для таких девушек и сам парень должен быть отличником и отличным во всех смыслах парнем, занятым делом (и вряд ли дело стеклить окна или с деловым видом развозить пиццу).

Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Сильная  переоценка  своих  своих  возможностей  -  это  опасный  отрыв  сознания  от  реальности...Почти  паранойя...У  некоторых  очень  завышен  уровень  притязаний...Такие  обязательно  столкнутся  с непробиваемой  *твёрдостью реальности  *...