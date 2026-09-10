Бесприданницы с 6 классами образования. Откуда столько аплобма у современных девчат?

Попался пост молодой девушки о том, что она, без сомнения, выйдет замуж за военнослужащего Президентского полка.
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Совет искать среди тех, кто хорошо учится, и среди тех, кто занят делом, так для таких девушек и сам парень должен быть отличником и отличным во всех смыслах парнем, занятым делом (и вряд ли дело стеклить окна или с деловым видом развозить пиццу).
Сильная переоценка своих своих возможностей - это опасный отрыв сознания от реальности...Почти паранойя...У некоторых очень завышен уровень притязаний...Такие обязательно столкнутся с непробиваемой *твёрдостью реальности *...
Вот поэтому и нет ни какой рождаемости,слишком много хотят шалошовки!!!!!