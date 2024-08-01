«Я сопротивлялась: там семья, 3 детей», — Навка честно о том, как решилась на роман с Песковым

Спортсменка Татьяна Навка дала большое интервью, в котором рассказала о том, как складывались ее отношения с Дмитрием Песковым, как они пришли к мысли о создании семьи и какой политический деятель в браке.
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