Видео испытаний второго опытного образца морского БЛА Bayraktar TB3 (PT-2) турецкой группы Baykar, в том числе испытаний на взлет с трамплина.
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Видео испытаний второго опытного образца морского БЛА Bayraktar TB3 (PT-2) турецкой группы Baykar, в том числе испытаний на взлет с трамплина.
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