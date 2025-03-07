Раритетный патефон поэта-фронтовика Алексея Фатьянова пополнил фонды Музея Победы

Фонды Музея Победы пополнились реликвиями поэта-фронтовика Алексея Ивановича Фатьянова. Его внучка Анна Фатьянова передала в дар музею патефон с набором оригинальных пластинок XX века и шляпку бабушки — Галины Николаевны.
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