Уволен директор Института этнологии РАН Функа, за которого выступил ряд ученых

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации приняло решение об увольнении директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Дмитрия Функа, следует из информации, полученной телеканалом RTVI от двух источников в институте.
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