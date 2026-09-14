Взрыв дрона в Грайворонском округе привёл к гибели мужчины

В городе Шебекино женщина получила осколочное ранение плеча вследствие взрыва боеприпаса. Её оперативно доставили в районную больницу бойцы самообороны, оказывающие помощь пострадавшим.
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