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Пилот нарисовал «Джоконду» траекторией полета над США

Пилот нарисовал «Джоконду» траекторией полета над США

Пилот легкого самолета изобразил «Джоконду» Леонардо да Винчи с помощью траектории полета над США. Необычный маршрут появился на карте сервиса Flightradar24, который опубликовал снимок в соцсети X .

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