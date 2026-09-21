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Тимофей Мозгов о финале Суперкубка с «Анадолу Эфесом»: «Пусть «Локо» уступил, но уровень был не хуже. Держать его тяжело, но у нас получается»

Экс-центровой сборной России Тимофей Мозгов поделился своими впечатлениями от финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, где « Анадолу Эфес » обыграл « Локомот ив-Кубань» (88:82).

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