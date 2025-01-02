На Южном Урале ожидаются сильные осадки

В Челябинской области ожидаются обильные осадки. Как сообщили РИРИА «Новый День» в региональном ГУ МЧС, 3 января в отдельных районах возможно усиление ветра до 23 м/с, сильный снег (особенно это актуально для горных территорий), на дорогах снежные заносы и гололед.