Минобороны РФ: экипажи Су-25 ракетами ликвидировали замаскированные позиции ВСУ

Самолеты выполняли пуски ракет с малых высот Российские штурмовики Су-25 провели пуски ракет по замаскированным укрепленным позициям и бронетехнике украинской армии для поддержки действий группировки «Восток», цели были успешно ликвидированы, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.