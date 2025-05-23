Минобороны РФ: экипажи Су-25 ракетами ликвидировали замаскированные позиции ВСУ

Самолеты выполняли пуски ракет с малых высот Российские штурмовики Су-25 провели пуски ракет по замаскированным укрепленным позициям и бронетехнике украинской армии для поддержки действий группировки «Восток», цели были успешно ликвидированы, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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