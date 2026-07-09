До конца года в Москве будет запущено уже 15 беспилотных трамваев

Одновременно тестируют беспилотное метро — пока без пассажировЗаммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что до конца текущего года в столице будет уже 15 беспилотных трамваев.
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