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Источник: медрегулятор США не сомневается в верности данных для одобрения вакцины Pfizer

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) полностью уверено в верности данных, использовавшихся при одобрении вакцины от коронавируса американской компании Pfizer.

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