Медвежий угол
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Медвежий угол

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Рассказываю, как Лиза Пескова относится к русским, к российскому образованию и периодически позорит отца

Рассказываю, как Лиза Пескова относится к русским, к российскому образованию и периодически позорит отца

Интересные истории Друзья, сегодня речь пойдет о Лизе Песковой – дочери Дмитрия Пескова.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Она иноагет, а почему, а потому что это есть способ воздействовать на Пескова, обучили в Европе, за те деньги которые оплатили граждане России, и так везде, вышестоящим за это ничего не будет, и так и везде, они только на бумаге патриоты, а в жизни, сами видите как
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29 мин.
Юрий Вахрушев
Одной дорожкой, протоптанной рОдным папенькой идёте, Лизавето Дмитриевно. А дорожка-то в никуда... Хотя есть куда - В прорубь бултыхаться...
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27 мин.
Сергей Федотов
Да уж, трудно нашему президенту. Все вокруг воруют, а посадить некого - все свои.
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24 мин.

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