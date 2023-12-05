Интересные истории Друзья, сегодня речь пойдет о Лизе Песковой – дочери Дмитрия Пескова.
Рассказываю, как Лиза Пескова относится к русским, к российскому образованию и периодически позорит отца
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Владимир Черноморский
Она иноагет, а почему, а потому что это есть способ воздействовать на Пескова, обучили в Европе, за те деньги которые оплатили граждане России, и так везде, вышестоящим за это ничего не будет, и так и везде, они только на бумаге патриоты, а в жизни, сами видите как
Ответить
29 мин.
Юрий Вахрушев
Одной дорожкой, протоптанной рОдным папенькой идёте, Лизавето Дмитриевно. А дорожка-то в никуда... Хотя есть куда - В прорубь бултыхаться...
Ответить
27 мин.
Сергей Федотов
Да уж, трудно нашему президенту. Все вокруг воруют, а посадить некого - все свои.
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии