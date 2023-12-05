Рассказываю, как Лиза Пескова относится к русским, к российскому образованию и периодически позорит отца

ВЧ

Владимир Черноморский

Она иноагет, а почему, а потому что это есть способ воздействовать на Пескова, обучили в Европе, за те деньги которые оплатили граждане России, и так везде, вышестоящим за это ничего не будет, и так и везде, они только на бумаге патриоты, а в жизни, сами видите как