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Президент «Металлиста» Ярославский может быть причастен к смертельному ДТП. Он улетел из Харькова в Лондон

Кортеж президента «Металлиста» Александра Ярославского может быть причастен к смертельному ДТП, произошедшему минувшим вечером на трассе Чугуев – Мартовое.

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