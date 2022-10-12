ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт в Московском регионе украинца

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания украинского спецслужбиста, который готовил террористический акт в столичном региона с применением взрывчатки на основе ПЗРК «Игла».
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания украинского спецслужбиста, который готовил террористический акт в столичном региона с применением взрывчатки на основе ПЗРК «Игла».
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