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ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт в Московском регионе украинца

ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт в Московском регионе украинца

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания украинского спецслужбиста, который готовил террористический акт в столичном региона с применением взрывчатки на основе ПЗРК «Игла».

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