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Иракли объявил о расставании с бывшей женой после предложения руки и сердца на реалити-шоу

Иракли объявил о расставании с бывшей женой после предложения руки и сердца на реалити-шоу

Певец Иракли и его бывшая супруга Елена Гребенщикова объявили об окончательном расставании. Это произошло еще в апреле, спустя полгода после съемок в реалити-шоу «Ставка на любовь», где артист сделал Елене предложение руки и сердца.

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