ФНС сообщила о более чем 17 миллионах самозанятых в России

На начало сентября в России было зарегистрировано более 17 миллионов самозанятых. Из них 9,5 миллиона получили доход в прошлом году, 6,5 миллиона совмещали работу с другим занятием, а 4,4 миллиона зарабатывали исключительно так, согласно данным ФНС.