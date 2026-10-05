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Царьград

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ФНС сообщила о более чем 17 миллионах самозанятых в России

ФНС сообщила о более чем 17 миллионах самозанятых в России

На начало сентября в России было зарегистрировано более 17 миллионов самозанятых. Из них 9,5 миллиона получили доход в прошлом году, 6,5 миллиона совмещали работу с другим занятием, а 4,4 миллиона зарабатывали исключительно так, согласно данным ФНС.

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