Публичные извинения главы украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко за озвученный им призыв к кастрации российских военнопленных объясняется страхом президента Украины Владимира Зеленского о потере поддержки со стороны Запада.
Публичные извинения главы украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко за озвученный им призыв к кастрации российских военнопленных объясняется страхом президента Украины Владимира Зеленского о потере поддержки со стороны Запада.
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