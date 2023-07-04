Общественная служба новостей

1 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    ха ха ха ...... фрукты и овощи опасней 1000 раз - хим. удобрения и т.д. ............ а дикое мясо самое экологичное -...Врач Лукашев: мяс...
  • macs Mike
    США/Британия поставляли НАТО безделушки для создания мечтаний славянам УКРАИНЫ, пожелания долларов и легкой миграции ...Читатели The New ...
  • Байгерей Далгатов
    Ну премьер. вам не впервой. и в 41 вы размещали . видно про дедушку ты забыл, спроси у него чем это закончилось.Премьер Румынии в...

AT: Зеленский боялся лишиться поддержки Запада после слов врача о кастрации пленных

AT: Зеленский боялся лишиться поддержки Запада после слов врача о кастрации пленных

Публичные извинения главы украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко за озвученный им призыв к кастрации российских военнопленных объясняется страхом президента Украины Владимира Зеленского о потере поддержки со стороны Запада.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх