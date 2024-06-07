Вице-губернатор ХМАО проверил ключевые стройки Нефтеюганска

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев проконтролировал ход строительства ключевых строек в Нефтеюганске. Он побывал на строительных объектах коррекционной школы-интерната, многоэтажки-долгострое на улице Нефтяников, многофункциональном спортивном комплексе, а также на КНС и очистных сооружениях, передает корреспондент URA.