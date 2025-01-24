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Мы наблюдаем агонию коррумпированной Украины

Мы наблюдаем агонию коррумпированной Украины

Двое генералов и полковник задержаны СБУ по обвинению в сдаче территории на востоке Украины, пишет The New York Times.

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Комментарии
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Eduard
На троих всё перекинули.А почему СБУ не на фронте?
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7 час.
лл
лина любимцева
ПОКА Украина была вместе с Россией, она была благополучной и  спокойной... Сейчас страшно даже представить, ЧТО ТАМ ТВОРЯТ западэнськие жЫдо-бандэровцы, которые дорвались там до власти..... Украина и украинцы сейчас В БЕДЕ!!   .....жЫдо-бандэрье - ГЕТЬ З УКРАIНИ!!!
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5 час.

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