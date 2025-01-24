Мы наблюдаем агонию коррумпированной Украины

На троих всё перекинули.А почему СБУ не на фронте?

лл

лина любимцева

ПОКА Украина была вместе с Россией, она была благополучной и спокойной... Сейчас страшно даже представить, ЧТО ТАМ ТВОРЯТ западэнськие жЫдо-бандэровцы, которые дорвались там до власти..... Украина и украинцы сейчас В БЕДЕ!! .....жЫдо-бандэрье - ГЕТЬ З УКРАIНИ!!!