Запрещать нужно все кавказские, среднеазиатские и цыганские диаспоры

НЗ

Н З

Мигранский, полицейский, беспредел, неверной жены или мужа… Не много для простого обывателя? Хоть одним меньше. Или вы двужильная? Потяните сауну с пятью мужиками? Не хотел вас оскорбить. Но вы сначала думайте , а потом пишите. В этой сауне оказываются обычные люди и их имеют во все дырки… Вороватое государство, продажные менты и прочие. Просто когда будет перебор, что произойдет?