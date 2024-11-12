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Медвежий угол

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Запрещать нужно все кавказские, среднеазиатские и цыганские диаспоры

Запрещать нужно все кавказские, среднеазиатские и цыганские диаспоры

В материале «Вы кого защищаете, нас или цыган?» рассказывал об очередном резонансном убийстве – 23 октября в городе Коркино Челябинской области обнаружили тело Елены Сарафановой с множественными ножевыми ранениями.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Национальное обьединение, разжигающее национальную рознь.
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2 час.
Ирина52
А чем мигрантский и цыганский беспредел лучше полицейского государства?
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2 час.
НЗ
Н З
Мигранский, полицейский, беспредел, неверной жены или мужа… Не много для простого обывателя? Хоть одним меньше. Или вы двужильная? Потяните сауну с пятью мужиками? Не хотел вас оскорбить. Но вы сначала думайте , а потом пишите. В этой сауне оказываются обычные люди и их имеют во все дырки… Вороватое государство, продажные менты и прочие. Просто когда будет перебор, что произойдет?
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39 мин.

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