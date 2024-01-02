Популярная венгерская газета Magyar Nemzet опубликовала очередной цикл статей о попытках заокеанских глобальных планировщиков привести к власти в этой стране своих ставленников и положить конец независимой политике правительства Виктора Орбана.
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