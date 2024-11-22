2 миллиона пользователей в день выборов в США и день после них получили от ChatGPT рекомендацию «пойти поискать что-нибудь еще».
Цифра дня.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
2 миллиона пользователей в день выборов в США и день после них получили от ChatGPT рекомендацию «пойти поискать что-нибудь еще».
Свежие комментарии