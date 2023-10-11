Жители Рубцовска вновь начали жаловаться на заваленные мусором улицы

При этом горожане полностью оплачивают вывоз отходов по установленному тарифу Жители Рубцовска пожаловались на заваленные мусором контейнерные площадки на проспекте Ленина и улицах Московской, Тракторной и Ленинградской, сообщает "Толк".
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