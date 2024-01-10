Рекордное бурение нефтяных скважин в России: провал западных санкций?

В России наблюдается значительный рост бурения нефтяных скважин, сообщает Bloomberg. За первые 11 месяцев 2023 года общая глубина буровых скважин достигла 28,1 тысячи километров, что свидетельствует о резком увеличении темпов бурения.
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