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Не только о футболе

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Англия спаслась в матче со Словакией, Испания разгромила Грузию, «Зенит» подписывает Илича, победа Расселла после аварии Ферстаппена и Норриса, Загитова о «факапчиках» и другие новости

Англия спаслась в матче со Словакией, Испания разгромила Грузию, «Зенит» подписывает Илича, победа Расселла после аварии Ферстаппена и Норриса, Загитова о «факапчиках» и другие новости

1. Англия с огромным трудом вышла в 1/4 финала Евро, вытащив матч со Словакией – 2:1. В первом тайме для англичан все было ужасно: пропустили на 25-й, ни разу не пробили в створ.

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Комментарии
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Лена Мисько
наверное
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1 час.
Игорь Афанасьев
Там же газпром не помогает, не та игрушка.
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28 мин.
Максим Комаров
Была отличная сборная у Бельгии. Потом туда назначали Тедеску:) Как могли назначить этого клоуна? Угробили команду.
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25 мин.

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